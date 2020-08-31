Бывшее кафе «Кораблик» горит в Ижевске

Фото: ИГГС, Ицхак Кардапольцев

В Ижевске горит здание бывшего кафе «Кораблик». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

- Пострадавших нет. На месте работают пожарные. Причины пожара будут устанавливаться, - сообщили нам в ведомстве.

Ранее здание планировали продать за 13 миллионов рублей. Незадолго до пожара внутри побывал ижевчанин и снял видео об этом месте.

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