«Салат из грязи и битого стекла»: ижевчанин побывал в заброшенном кафе «Кораблик»

11 Март 2020 2020-03-11T12:20:12+03:00

Ранее сообщалось, что землю и здание кафе выставили на торги [видео]

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Ижевчанин побывал в заброшенном кафе на набережной пруда «Кораблик». Атмосферное видео он опубликовал на своей странице в ютубе.

- Корпус корабля остался все еще. А так это был и есть настоящий корабль, внутри можно найти фирменные номерки кафе, осталась еще барная стойка, несколько столов. Второй зал был для танцев, - рассказывает автор видео Дмитрий Солодянкин.

Фото: скриншот видео

Напомним, в связи с задолженностью по налоговым платежам, за электроэнергию, услуги связи, в рамках 7 возбуждённых исполнительных производств судебным приставом-исполнителем арестовано и передано на реализацию летнее кафе «Кораблик». Начальная цена - 13,12 млн рублей.

Кстати, торги должны состояться 11 марта, в среду.

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Ижевчанин побывал в заброшенном кафе "Кораблик", которое выставили на торги .Историческое кафе на набережной Ижевского пруда под названием Кораблик. Последние года имело разные наименования, но среди населения укоренилось именно Кораблик. Сделано оно из списанного в середины 80-х годов теплохода Заря, который ходил по акватории Ижевского пруда. Видео: Дмитрий Солодянкин

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ИСТОЧНИК KP.RU