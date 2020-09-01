Жители 4 городов Удмуртии смогут ездить на общественном транспорте со скидкой 4 рубля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Владельцы бесконтактных карт «Мир» сэкономят на проезде в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

Акция доступна в четырех городах: Ижевске, Воткинске, Можге и Глазове. Скидка на каждую поездку составит 4 рубля.

Проехать с выгодой можно будет в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, в которых есть терминалы оплаты.

– Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в транспорте, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты уже со скидкой, – сообщают в пресс-службе.

Сервис создан в рамках одной из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

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