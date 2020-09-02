Ижевчанин покупал данные о трупах в Удмуртии

Фото: Архив КП
31- летний житель города Ижевск осужден за взятку должностному лицу. В период с 2017 по 2019 году ижевчанин покупал у должностного лица данные о местах обнаружения трупов, их персональных данных и персональных данных родственников. Об этом сообщает пресс- служба судейского сообщества Удмуртии.
— Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, судом вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца — по 26 октября 2020 года, — сообщает пресс-служба.
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