Ижевчанин покупал данные о трупах в Удмуртии

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31- летний житель города Ижевск осужден за взятку должностному лицу. В период с 2017 по 2019 году ижевчанин покупал у должностного лица данные о местах обнаружения трупов, их персональных данных и персональных данных родственников. Об этом сообщает пресс- служба судейского сообщества Удмуртии.

— Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, судом вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца — по 26 октября 2020 года, — сообщает пресс-служба.

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