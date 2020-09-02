Погоня с табельным оружием: водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали в Удмуртии

Автомобиль двигался на огромной скорости Фото: Диля Ахмадишина

На автодороге «Юкаменское - Глазов» в Удмуртии задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. За ним пришлось гнаться с табельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В часть пункта полиции «Юкаменский» поступило сообщение о водителе «Митсубиси Лансер», который, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС выехали на проверку. Они обнаружили автомобиль, но водитель не реагировал на просьбы остановиться и пытался скрыться.

Автомобиль двигался на большой скорости, представляя опасность для окружающих. Он добрался до деревни Верх-Уни Юкаменского района. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие, машина остановилась.

Водитель заблокировал запорные замки автомобиля, но в итоге его задержали. Оказалось, что это 21-летний житель Юкаменского. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что он был пьян.

В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях: невыполнение требования об остановке транспортного средства; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения;неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Военные забрали документы и отвезли нас в санаторий»: ижевчанку и ее 6-летнюю дочь закрыли на карантин в Дагестане

Карта распространения коронавируса на 2 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Кофейные зерна и Юрий Дудь: зачем популярный блогер приезжал в Ижевск?