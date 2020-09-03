Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 3 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом.
Заболели 18 жителей Ижевска, 7 жителей Игринского района, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Можгинского района, по 3 случая зарегистрировано в Завьяловском и Ярском районах, по два случая - в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Селтинском районах, у 1 жителя Якшур-Бодьинского района.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск - 1579
Воткинск - 47
Сарапул - 97
Можга - 290
Глазов - 80
Алнашский район - 143
Балезинский район - 69
Вавожский район - 47
Воткинский район - 42
Глазовский район - 27
Граховский район - 28
Дебесский район - 14
Завьяловский район - 266
Игринский район - 57
Камбарский район - 16
Каракулинский район - 12
Кезский район - 31
Киясовский район - 15
Красногорский район - 14
Малопургинский район - 100
Можгинский район - 67
Сарапульский район - 34
Селтинский район - 7
Сюмсинский район - 10
Увинский район - 35
Шарканский район - 21
Юкаменский район - 2
Якшур-Бодьинский район - 20
Ярский район - 17
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