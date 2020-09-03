Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 3 сентября в Удмуртии зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом.

Заболели 18 жителей Ижевска, 7 жителей Игринского района, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Можгинского района, по 3 случая зарегистрировано в Завьяловском и Ярском районах, по два случая - в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Селтинском районах, у 1 жителя Якшур-Бодьинского района.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 1579

Воткинск - 47

Сарапул - 97

Можга - 290

Глазов - 80

Алнашский район - 143

Балезинский район - 69

Вавожский район - 47

Воткинский район - 42

Глазовский район - 27

Граховский район - 28

Дебесский район - 14

Завьяловский район - 266

Игринский район - 57

Камбарский район - 16

Каракулинский район - 12

Кезский район - 31

Киясовский район - 15

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 100

Можгинский район - 67

Сарапульский район - 34

Селтинский район - 7

Сюмсинский район - 10

Увинский район - 35

Шарканский район - 21

Юкаменский район - 2

Якшур-Бодьинский район - 20

Ярский район - 17

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