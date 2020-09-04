Ижевского студента подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери

Ижевского студента подозревают в причинении тяжкого вреда матери Фото: pixabay.com

Этим утром в больницу поступила 51-летняя женщина. Ее лицо и грудная клетка были порезаны. На адрес пациентки выехал отряд полиции. Там они задержали подозреваемого в нанесении травм ижевчанке. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

– По подозрению в нанесении ранений полицейскими был задержан сын потерпевшей – 19-летний студент одного из колледжей г. Ижевска, проживающий совместно с матерью, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что между пострадавшей и ее сыном возникла ссора. Тогда последний схватил нож и нанес им раны матери.

Сейчас против ижевчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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