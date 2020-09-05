Сутки без еды и воды: потерявшуюся в лесу бабушку спасли под Ижевском

Бабушку искали больше суток Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Под Ижевском нашли 83-летнюю пенсионерку, потерявшуюся пару дней назад. 3 сентября бабушка отправилась за грибами в лес около СНТ «Источник» в Завьяловском районе Удмуртии. Ушла около 12 часов дня, но к вечеру так и не вернулась.

Сообщение о том, что женщина пропала, поступило 3 сентября около 21:40, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18»

Родные бросились ее искать. Однако так и не найдя бабушку, забили тревогу. Вечером к поискам женщины подключились пожарные, кинологи, волонтеры специализированной пожарно-спасательной части, полиция, добровольцы и поисково-спасательная служба Удмуртии. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», в первые же несколько часов они прошли более 26 километров.

Бабушку искали и днем, и ночью Фото: Поисково-спасательный отряд «Регион 18»

- Значительно осложнял тот факт, что у пропавшей не было с собой телефона, - рассказывает Дмитрий Самарин, инженер группы робототехнических средств и БЛА СПСЧ ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, возглавлявший поисковою группу.

Найти пропавшую женщину удалось только 4 сентября

На следующий день поиски продолжились. Сотрудники пожарно-спасательной части и волонтеры с собаками прочесывали болотистую местность. Наконец, 4 сентября, около 14:00 бабушку удалось найти. Пропавшую обнаружила волонтер Ирина Кузнецова и ее помощница - лабрадор Ева. К этому моменту бабушка, сутки блуждающая без воды и еды, совсем ослабла и полностью была дезориентирована - найти обратную дорогу сама она бы не смогла. Когда подоспела помощь, женщина лежала на земле. Спасатели и волонтеры довели ее до просеки в лесу, где на спецавтомобиле ее доставили до бригады скорой помощи.

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