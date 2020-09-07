Бесплатный балет смогу увидеть жители Удмуртии

Фото: архив КП

Сегодня, 7 сентября, в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств откроется выставка, посвященная Петру Ильичу Чайковскому - «Театр Чайковского» (0+). Открытие начнется в 18:30.

Выставка представляет сценографии к балетам и операм П.И.Чайковского. Она приурочена к 180-летию композитора.

Гостем открытия станет дальний родственник композитора - прапраправнучатый племянник Денис Андреевич Фон Мекк. Помимо известного родства, Денис Андреевич является основателем благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк, который поддерживает юные дарования и популяризирует информацию о творчестве именитого родственника.

Посетители выставки смогут насладиться номером из балета «Лебединое озеро», который исполнят артисты хореографического ансамбля «Ижевск» Дарья Мурзина и Александр Ситников. Из этого же балета Дарья также исполнит сцену «Русская невеста».

Ученики Республиканской музыкальной школы исполнят «Утро Чайковского» а капелла и «Итальянскую песенку» - музыка Чайковского из детского альбома.

Для участия необходимо записаться по тел.: 43-17-85, 8-912-448-50-98 Юля Трескова или в группе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Аудиоэкскурсию по Воткинску разработали в Удмуртии

Фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева выпустит линию своей одежды

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.