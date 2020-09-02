Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова начала учиться в университете

Фото: Instagram Алины Загитовой

Ижевчанка Алина Загитова выложила в свой Instagram фотографии с первого дня учебы в РАНХиГС. Напомним, она поступила на факультет журналистики РАНХиГС.

- 1 сентября. Первоклашки, школьники, студенты, педагоги и все-все-все... Поздравляю вас (и себя тоже) с Днём знаний. Как же мы все ждали этого дня. Желаю всем удачного учебного года, и пусть все невзгоды обойдут нас стороной, - подписала фото олимпийская чемпионка.

Олимпийская чемпионка поступила на факультет журналистики Фото: Instagram Алины Загитовой.

Ранее спортсменка объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Потом она сообщила о возобновлении тренировок.

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