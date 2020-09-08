Студенты-медики будут брать анализы на коронавирус в Удмуртии

Фото: pixabay.com

370 студентов вышли на практику в поликлиники городов Удмуртии. Это ординаторы ИГМА и волонтеры-медики Республиканского медицинского колледжа им. Ф. А. Пушиной. Такая мера поможет разгрузить очереди в поликлиническом звене медицинских организаций, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

20 студентов старших курсов ИГМА начали прием пациентов на участках. Часть ординаторов в составе бригад уже начали выезжать на дом для осмотров пациентов, а также для забора биоматериала на Covid-19.

- Сегодня 350 четверокурсников медколледжа заступили в смену, - заявил Георгий Щербак, министр здравоохранения региона. – Они принимали вызовы в регистратуре, носили и раскладывали карты, проводили фильтр на входе в поликлиники – пациентов в температурой записывали для вызовов, показывали маршрутизацию для пациентов с неотложными вызовами, отвечали на вопросы в «столе справок», помогали медсестрам в приемном покое. Это огромная помощь для поликлинических отделений, которая позволит сократить время ожидания в очереди, а студентам получить навыки работы в медицинских учреждениях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале

- Женщина оставила без денег на жизнь знакомого в Удмуртии