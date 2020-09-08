Более тысячи пар развелись в Ижевске после самоизоляции

За полгода 2020 развелось лишь немногим меньше пар, чем за весь год в 2019. Фото: Pixabay

В России за первое полугодие 2020 зарегистрировали более 220 тысяч разводов. Об этом сообщает Росстат. «Комсомолка» узнала, сколько пар развелись в Ижевске и как на ситуацию в семье могла повлиять пандемия коронавируса.

В управлении ЗАГС Ижевска нам сообщили, что в городе развелись 1224 пары с 1 января по 31 июля 2020. Для сравнения: за весь прошлый год в городе распалась 1541 семья. Психолог Мария Сентякова считает, что причины разводов находятся не в самоизоляции.

— Если проблема была обозначена во время режима самоизоляции, то потом она никуда не денется. С этой проблемой нужно работать, обговаривать ее. Изоляции показательны. Где тонко, там и рвется. Можно на какое-то время отвлечься, но когда-нибудь эта проблема снова всплывет. Либо ее нужно решать, либо, если не хочется быть рядом с этим человеком, нет смысла мучить друг друга.

Она добавила, что в замкнутых пространствах люди критичнее относятся друг к другу. В нормальный период люди уходят от проблем в общественные места или на работу. В квартире все всплывает наружу.

Психолог добавила, что некоторым семьям самоизоляция пошла на пользу. Например, это позволило супругам больше времени проводить друг с другом.

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