Деньги из ящика для пожертвований в храме похитили в Удмуртии

Мужчина не работал, у него не было определенного места жительства Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можгинском районе неизвестный разбил окно в храме, проник туда и похитил деньги из ящика для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Это был 47-летний, неработающий, ранее судимый мужчина без определенного места жительства. После совершения кражи он уехал на попутном транспорте в неизвестном направлении.

Во все отделы полиции разослали ориентировки. В итоге в Увинском районе подозреваемого задержали при попытке проникнуть в храм. При нем обнаружили деньгию Также удалось установить причастность мужчины к краже велосипеда, который обнаружили рядом с храмом.

Возбуждены уголовные дела по по ч.2 ст.158 УК РФ и ч.1 ст.158 УК РФ. Подозреваемый назодится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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