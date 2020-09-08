Заседание по делу Александра Соловьева продолжилось в Удмуртии

Заседание прерывалось несколько раз Фото: Диля Ахмадишина

В Завьяловском районном суде возобновились слушания по уголовному делу экс-главы республики Александра Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

Ранее заседание переносили из-за болезни адвоката Соловьева Галины Сбоевой. Также заседания приходилось откладывать из-за того, что адвокат вместе с обвиняемым почувствовали себя плохо. 3 сентября Галина Сбоева не явилась в суд без объяснения причин, и из-за этого даже вставал вопрос о смене защитника.

Напомним, Александра Соловьева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, бывший глава Удмуртии получил взятку в размере 139 млн рублей за немедленную оплату работ по строительству мостов через Каму и Буй. Работы оплатили вне очереди из федерального и регионального бюджетов.

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