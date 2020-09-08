Лечат тигриц и спасают собак: как работают ветеринары в Ижевске?

Центральная ветлечебница находится на Воткинском шоссе. Здесь принимают любых животных – от морских свинок до лошадей Фото: Амир Закиров

Недавно в России отмечали День ветеринарного работника. В честь праздника «Комсомолка» решила рассказать, кто и как оперирует домашних питомцев, от чего чаще всего приходится их спасать и как работает ветеринарная клиника.

Ветеринарные клиники работают в каждом районе города. А вот Центральная ветлечебница находится на Воткинском шоссе – сюда-то мы и отправились.

Посетителей здесь много. Принимают здесь любых животных – от морских свинок до лошадей. Встречаются и экзотические пациенты – медведи, слоны, тигры – клиника обслуживает ижевский цирк. Впрочем, в цирк ветеринары обычно выезжают сами.

Больница не работает круглосуточно. Но питомцев можно оставить в стационаре на день Фото: Амир Закиров

В самой клинике – чисто и светло. Коридор узкий – сложно представить, что на прием приводят лошадей и других крупных пациентов. Однако по словам врачей, пространство можно «трансформировать» – когда в больницу поступает большое животное, здесь делают перестановку, освобождая помещение. К огромным зверям в ветеринарной больнице относятся спокойно, как и к любым другим пациентам.

– Наши пациенты – мыши, змеи, попугаи, козы, пони… В цирке мы лечим самых разных животных – от маленьких птичек до слонов и носорогов. Как-то мы зашивали рану тигрице, которую «по-дружески» царапнула ее подруга, – рассказывает Станислав Явкин, начальник Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Чтобы определить нужную дозу лекарств, животных взвешивают Фото: Амир Закиров

Еще один случай, о котором ветеринары вспоминают с улыбкой – лечение стоматита у питона. Он съел курицу и поцарапался косточкой. Животному было плохо, и дрессировщик сразу же обратился к специалистам.

Чтобы помочь питону, ветеринары усыпили его. Воспаление лечили лекарствами. Во время процедуры змею держал дрессировщик.

– Он у нас быстро поправился, – рассказывают с улыбкой врачи.

Подобная история недавно произошла и со львом. У него тоже обнаружили стоматит.

– Львов лечат в специальных клетках. Его связали и обработали воспаление, – рассказывают в больнице.

В операционной для животных лежат те же инструменты, что и для людей Фото: Амир Закиров

Но часто ветеринарам приходится работать и с болезнями, которые появились из-за оплошности хозяев. Например, лечить ожог роговицы у попугаев, когда их владельцы оставили надолго включенной обеззараживающую лампу. Или доставать из желудков собак игрушки, рыболовные снасти, мелкие предметы.

– Когда к нам на экскурсии приходят дети, мы объясняем, что нельзя разбрасывать игрушки. Потому что животные постоянно глотают мелкие флешки, иголки и другие вещи, – объясняют ветеринары.

Перед любой процедурой питомца успокаивают – дают обнюхаться, гладят, а при необходимости вводят успокоительные. Простые операции вроде стерилизации или кастрации длятся 5-7 минут. Переломы оперируют от часа до полутора. При необходимости животное могут оставить в стационаре клиники.

– Самое главное, чтобы не нервничал хозяин, и тогда питомец будет спокойным, – говорят врачи.

Специалисты говорят, что животное не лечат сразу. Сначала его успокаивают: дают обнюхаться, гладят, и только потом проводят процедуры Фото: Амир Закиров

Животным делают УЗИ так же, как и людям - аппарат при этом используется точно такой же. Единственное отличие - перед исследованием нужную зону освобождают от шерсти Фото: Амир Закиров

В лаборатории у животных исследуют анализы Фото: Амир Закиров

В клинике можно делать полостные и эндоскопические операции – в этом случае процедура проводится через небольшой прокол Фото: Амир Закиров

Эта очаровательная кошка ждет операции. После процедуры она останется в дневном стационаре, а вечером хозяева заберут ее домой Фото: Амир Закиров

Животным, как и людям, делают рентген Фото: Амир Закиров

КСТАТИ!

По словам врачей, раз в год питомца обязательно нужно показывать специалистам и делать прививки. Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

– Чтобы понять, что у животного все хорошо со здоровьем, нужно обращать внимание на его общее состояние: шерсть, поведение, активность, аппетит, акты мочеиспускания, акты дефекации… Но даже если нет никаких жалоб, осматривать животное нужно каждые полгода, – говорит Станислав Явкин.

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