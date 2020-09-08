Меньше половины осадков от нормы выпало в Удмуртии в августе

Фото: Сергей березин

В Ижевске за август выпало только 48% осадков от нормы. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Норма осадков составляет 62 — 72 мм. В основном в Ижевске шли дожди и ливневые дожди, они носили в основном кратковременный характер.

Температура воздуха оказалась около нормы по итогам месяца: +15...17 градусов. Температура выше +30 поднималась только в один день: в Сарапуле 6 августа зафиксировали отметку на столбике термометра в +31,3 градуса. При этом большую часть месяца отмечались отрицательные аномалии среднесуточной температуры.

Самый холодный день был 19 августа. Тогда в Игре отметили самое низкое значение среднесуточной температуры в 8,2 градуса, а в Селтах - 7,6 градуса.

13 августа в Глазове зафиксировали самое низкое минимальное значение температуры — +4,6. 7 августа ночью в Ижевске зафиксировали самую теплую высокую температуру — 18,1 градуса.

В первую декаду августа наблюдались неблагоприятные погодные условия. Их связывают с активностью атмосферных процессов.

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