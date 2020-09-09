Поросенок замечен на улицах Ижевска

Фото: vk.com/hunterfishingudm18

Во вторник, 8 сентября, ижевчане разместили в социальных сетях фотографии черного поросенка, свободно разгуливающего по центру города.

Так, около 16 часов животное заметили на улице Пастухова, возле одного из деревянных домов. Позже свинья появилась на улице Советской – жители засняли ее во дворах.

Ближе к вечеру в сообществе «ИГГС» «ВКонтакте» появилось новое сообщение:

– Сегодня в центре города Ижевска возле Института нефти и газа прогуливался поросенок. Потом он вырыл себе яму и луг спать, - пишет очевидец.

Фото: Андрей Першин

А около 18 часов поросенок уже был в другой точке города – на перекрестке улиц Кирова и Удмуртская.

– Жалко животинку, видно, что домашний, – комментирует ижевчанка, увидевшая свинью там.

Как пояснил зоолог, это домашняя свинья вьетнамской вислобрюхой породы. Таких животных часто приобретают по незнанию под видом «мини-пига».

– Порода действительно некрупная, меньше привычных нам сельскохозяйственных пород, тем не менее для квартиры она не подходит, взрослое животное может достигать массы тела около 70 килограммов, иногда даже больше, – сообщил эксперт.

В настоящее время сообщений о том, нашелся ли владелец поросенка, нет.

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