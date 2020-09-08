День рождения зоопарка Ижевска: откроют ли дельфинарий и кто родился в зоопарке?

Светлана Малышева поделилась, есть ли у нее любимчики среди животных Фото: Архив КП

80 малышей родились в зоопарке Удмуртии в 2020 году. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM) рассказала директор зоопарка Светлана Малышева.

Больше всего родилось домашних животных: мини-пигов, козлов, баранов. Также на свет появились обезьяны и двойняшки-хазры.

Светлана Малышева ответила и на другие вопросы о работе зоопарка: о работе в период пандемии коронавируса и строительстве новых вольеров.

— Очень хотелось бы, чтобы вы увидели черных белок. Это очень редкий вид, такого в зоопарке практически нет. Они очень красивые, это всепогодный вид. Они уже приехали, проходят ветеринарные мероприятия, — рассказала о новшествах в зоопарке директор.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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