Есть вопрос: почему «Двор со слоном» в Ижевске огорожен забором?

Фото: УК Гарант Сервис

Несколько дней назад в одном из ижевских дворов установили фигуру слона. Скульптуру восстановили во дворе дома №190 по улице Пушкинской по архивным фотографиям, подобная фигура уже стояла здесь в 1950-х гг.

Многие горожане уже планировали сделать снимки рядом со слоном, но выяснили, что вход во двор перекрыт забором. «Комсомолка» выяснили, почему нет свободного доступа к скульптуре.

В управляющей компании дома «Гарант сервис» пояснили, что еще во время работ слон подвергался нападению вандалов, плюс они украли тротуарную плитку и строительную арматуру. Воров найти не удалось.

- Они приходили еще во время производства работ, и их даже не отпугивали видеокамеры, установленные на фасаде дома, - отметили в управляющей компании.

Поэтому принято решение поставить забор еще выше, чтобы двор не страдал из-за хулиганов.

- Расходы на благоустройство оплатил инвестор. Жители очень благодарны ему.

В следующем году жители планируют озеленить двор и установить детский комплекс.

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