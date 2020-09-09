Автомобиль врезался в опору линий электропередач в Ижевске

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Во вторник, 8 сентября, в Ижевске автомобиль врезался в опору линий электропередач. Об этом сообщил 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло около 7:20 на улице 9 Января. 21-летний водитель «Митцубиси Лансер» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В салоне авто также находилась 22-летняя девушка - она получила телесные повреждения.

Кстати, всего за минувшие сутки на дорогах Удмуртии произошло восемь ДТП с пострадавшими: травмы получили пять взрослых и три ребенка.

Госавтоинспекция напоминает водителям: за рулем транспортного средства нужно быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим.

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