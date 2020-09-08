Водитель в Удмуртии уснул за рулем и столкнулся с другим автомобилем

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На 44 км федеральной трассы М-7 в Алнашском районе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 7 сентября около 16 часов. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Форд» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с «Вольво» под управлением 54-летнего мужчины. Оба водителя, а также 58-летняя пассажирка «Форда» получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии запрещается.

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