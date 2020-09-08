Не уступил дорогу, и автомобиль опрокинулся: водитель «Газели» пострадал в ДТП в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель «Газели» попал в ДТП с опрокидыванием на первом километре автодороги «Глазов — Юкаменское». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 7 сентября около 14:37. 49-летний водитель «Газели» не уступил дорогу «Рено Логану» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель «Рено» двигался по главной дороге и имел преимущество при проезде. В результате ДТП машины столкнулись, а «Газель» опрокинулась. Водитель получил телесные повреждения.

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