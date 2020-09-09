«Фестиваль уличного кино» состоится в Ижевске с 12 по 13 сентября

Фото: пресс-служба «Парков Ижевска»

12 сентября в Ижевске стартует уникальный кинопроект: «Фестиваль уличного кино». Об этом сообщают «Парки Ижевска» на своей официальной странице «ВКонтакте».

В эти выходные на Фан-зоне парка имени Кирова ижевчане смогут увидеть лучшие короткометражные работы российских режиссеров.

- В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» (16+) Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, фильм Светланы Устиновой «Маруся» (6+) с Марией Поезжаевой и Екатериной Варнавой, - говорится в сообщении.

Особенностью фестиваля является то, что лучший фильм из представленных выбирают сами зрители, голосуя при помощи света фонариков и экранов мобильных телефонов. Тройку победителей определят по уровню освещенности трибун.

Фестиваль проходит не только в Ижевске - он путешествует по всей стране. Появившись в 2014 году на Дальнем Востоке России, проект за время своего существования заработал мировой рекорд как самый протяженный. Он преодолел более 40 тысяч километров и собрал свыше миллиона зрителей.

- Многие думают, что короткий метр - это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! - говорит Александр Щеряков, основатель «Фестиваля уличного кино». - Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии.

По итогам фестиваля среди представленных кинолент будет выявлен народный победитель - для этого голоса будут суммировать по всей стране.

12 сентября с 17:30 до 20:00 состоится конкурсный показ короткометражек (6+).

13 сентября гостей фестиваля ожидает внеконкурсная программа (16+):

16:00-17:30 - внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет.

17:30-18:30 - лекторий с приглашенным гостем.

18:30-20:00 - внеконкурсная подборка фильмов прошлых лет.

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