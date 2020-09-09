Четверо несовершеннолетних пострадали на дорогах Удмуртии 8 сентября

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Во вторник, 8 сентября, в Удмуртии зафиксировано четыре ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Первое ДТП произошло в Ижевске около 15 часов. В поселке Машиностроителей 32-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте – рядом с пешеходным переходом. Ребенок получил травмы.

Около 18:50 на улице 40 лет Победы пострадал 15-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Наезд совершил 37-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис». Обстоятельства устанавливаются.

Самое печальное из происшествий случилось в 19:40 в Якшур-Бодьинском районе. На 211 км автодороги «Подъезд к г. Ижевск-Пермь от автодороги М-7 Волга» 30-летний водитель «Лады Иксрей», совершил наезд на 4-летнюю девочку. Автомобиль двигался задним ходом по обочине, а мама с ребенком вышли из другого авто, находящегося поблизости. Водитель не убедился в безопасности маневра, кроме того, было темно, а пешеходы не имели на одежде световозвращающих элементов. В результате девочка получила тяжелые травмы и попала в больницу.

Последнее ДТП произошло около 20:30 на пятом километре автодороги «Ижевск-Люк». 26-летний мужчина перевозил 17-летнего пассажира на мотоцикле «Стелс», оба молодых человека были без мотошлемов. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину, в результате чего его пассажир получил травмы. Сообщается, что у водителя мотоцикла имелись признаки алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов: будьте внимательны на дороге, особенно в темное время суток.

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