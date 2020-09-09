Житель Ижевска отдал мошенникам почти 2 млн рублей

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Жертвой мошенников стал 51-летний ижевчанин – обманным путем у мужчины выманили почти 2 млн рублей. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску.

Как было установлено, неизвестный позвонил потерпевшему с короткого номера и, представившись сотрудником банка, сообщил о попытке хищения средств с его счета. Следуя указаниям звонившего, ижевчанин обналичил свои сбережения в размере 1,3 млн рублей и перевел на некий «безопасный счет». Затем в течение нескольких дней потерпевшему звонили с московских номеров и убеждали помочь в выявлении сотрудников, которые незаконно передают данные клиентов банка третьим лицам. «Помощь» заключалась в дистанционном оформлении кредитов и переводе получаемых денег на другие «безопасные счета». Злоумышленники убедили потерпевшего в том, что после проверки все средства ему вернут.

Ижевчанин оформил кредиты в трех различных банках на общую сумму около 700 000 рублей и перевел деньги на указанные ему счета, после чего обратился в отделение банка для получения карты, которую мошенники пообещали оформить специально для возврата средств. Разумеется, сотрудники банка ничего не слышали о подобных схемах.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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