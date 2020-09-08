В отношении детей избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Фото: Сергей ГРАЧЕВ

14-летних братьев-близнецов в Ижевске подозревают в краже электроинструментов на сумму 37 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

37-летний мужчина оставил на охраняемой автостоянке электроинструменты. Когда он вернулся за ними, приборы исчезли. Он сам обошел все ближайшие пункты металлоприема. Около одного из них он обнаружил двух подростков с украденным. Одного из них мужчина остановил сам, второй сбежал.

На место отправился автопатруль. В ходе объезда полицейские задержали брата-близнеца первого подростка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Электроинструменты вернули пострадавшему. Сейчас решается вопрос о постановке братьев на учет. В отношении детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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