Более 12 млн рублей похитила у клиентов бывшая сотрудница банка в Удмуртии

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В Удмуртии суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летней жительницы города Глазова, работавшей в банке и похитившей у клиентов в общей сложности 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК региона.

Как было установлено следствием и судом, в период с 18 сентября 2017 года по 11 апреля 2019 года обвиняемая, занимавшая должность руководителя центра персонального обслуживания одного из банков, похитила более 10 млн рублей со счетов клиентов. Также в период с 16 марта 2018 года по 11 апреля 2019 года она присвоила ценные бумаги, принадлежащие клиентам банка, на общую сумму более 2 млн рублей.

Преступную деятельность пресекли, потерпевшими были признаны 10 человек. В рамках расследования было допрошено 37 свидетелей и проведено множество экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил свыше 20 томов.

Сейчас на имущество обвиняемой на сумму более 7 млн рублей наложен арест. Женщина полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 420 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

В настоящее время банк уже частично возместил клиентам ущерб.

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