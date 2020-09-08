Два кладбища привели в порядок в Ижевске после вмешательства прокуратуры

Проходы между могилами были завалены мусором Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске убрали мусор на Александровском и Западном кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Площадки для мусоросборников на кладбищах не имели твердого покрытия. Также там выявили стихийные свалки, а переходы между могилами были завалены бытовым мусором.

Службе благоустройства и дорожного хозяйства вынесли представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. На территории обустроили контейнерные площадки, ликвидировали стихийные свалки, спилили деревья, покосили траву.

В отношении начальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Оно находится на рассмотрении.

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