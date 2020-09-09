Улицу Сельскую закончили ремонтировать в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске завершен ремонт еще одного объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - это улица Сельская, которая проходить от улицы Выставочной до границ города. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Общая протяженность Сельской улицы составляет 3, 5 км. Приемочная комиссия проверила улицу Сельская на всем ее протяжении. Претензий к качеству работ и материалам не нашлось.

Работы на данной улице шли с начала мая: дорожники полностью меняли дорожное полотно, а на некоторых участках еще и основание дороги; выполнили работы по водоотведению – в низинных участках больше не будет скапливаться вода. Кроме того, были обновлены тротуары общей площадью 2 365 кв.м. Теперь они полностью учитывают потребности маломобильных групп населения.

– Мы завершаем работы по нацпроекту в городе Ижевске. На сегодняшний день улица Сельская в Индустриальном районе – это уже один из завершающих работы объектов, - прокомментировал министр транспорта Алексей Горбачев. – Надо сказать, что эта улица является въездом в город с Объездной дороги Ижевска с достаточно высокой интенсивностью движения. Здесь ходит общественный транспорт, большая проходимость личного и грузового транспорта. Поэтому было важно, чтобы этот объект отвечал всем нормативным требованиям, стал безопасным для людей На сегодняшний день в Ижевске из 23 объектов нацпроекта сдан уже 21 участок. Скоро приемку пройдет обновленная улица, а в конце сентября подрядчики сдадут улицу Саранскую.

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