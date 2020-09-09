У жителя Удмуртии изъяли почти килограмм синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Недавно в Сарапуле был задержан 25-летний местный житель: у него обнаружили особо крупную партию наркотических веществ. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили такси, в котором ехал сарапульчанин. При нем обнаружили сумку в которой находился сверток с наркотическим средством синтетического происхождения массой 735 граммов.

Пассажир признался, что является закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В сумке он вез оптовую партию, которую забрал в лесном массиве с целью последующей реализации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, его может ожидать лишение свободы на срок до 20 лет.

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