Житель Ижевска, запустивший в колонию квадрокоптер с посылкой, заплатит штраф

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Штраф в 33 тысячи рублей заплатит ижевчанин, попытавшийся в июне этого года доставить незаконную посылку в исправительную колонию при помощи квардакоптера. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Напомним, мужчина пытался таким неординарным способом передать осужденным исправительной колонии №5 три мобильных телефона, шесть сим-картам и пять USB-адаптеров. Правонарушителя задержали, а квадрокоптер и запрещенные предметы – изъяли.

Теперь мужчину привлекли к ответственности по двум статьям: за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и за нарушение правил использования воздушного пространства.

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