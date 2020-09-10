Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова не будет участвовать в прокатах сборной России

Фото: архив КП
Олимпийская чемпионка и уроженка Ижевска Алина Загитова официально подтвердила, что она не примет участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
- Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа - в качестве ведущей «Ледникового периода», - поделилась фигуристка.
Прокаты пройдут 12 и 13 сентября.
Напомним, что олимпийская чемпионка в 2019 году приостановила карьеру. Однако зимой возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.
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