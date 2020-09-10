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Рекордные 64 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии. Таковы данные оперштаба региона.

- Диагноз подтвердился у 30 жителей Ижевска, 10 жителей Завьяловского района, 6 жителей Якшур-Бодьинского района, по четыре случая зарегистрировано в Воткинске, Игринском и Шарканском районах, 3 жителей Можги, 2 жителей Малопургинского района, 1 жителя Вавожского района, - говорится в сообщении.

13 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 10 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 855 человек выздоровели. 72 летальных случая.

579 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 166 средней степени тяжести, 40 в тяжелом состоянии.

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