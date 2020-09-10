Алкоголь запретят продавать 11 сентября в Ижевске

Фото: admchernoles.ru

11 сентября на территории Удмуртии запретят розничную продажу алкогольных напитков. Это связано с Всероссийским Днем трезвости и закреплено республиканским законом с 2017 года.

Спиртное нельзя будет купить с 22:00 10 сентября по 10:00 12 сентября.

Напомним, что такие трезвые дни в Удмуртии действуют 25 мая, 1 июня и 1 сентября.

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