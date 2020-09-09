Глава Ижевска Олег Бекмеметьев «Таких трамваев не делают ни в одном городе России»

Новый трамвай длиннее старых Фото: Анастасия Захарова

Первый низкопольный трамвай начнет курсировать в Ижевске по 12-му маршруту. Самое удивительное, что красивый красный вагон сделали из старой чешской «татры»! Там появились розетки для зарядки телефонов, видеокамеры, кнопки вызова водителя и экран. Мы первыми прокатились в новом вагоне.

Дешевле нового в два раза

Современный трамвай делают на основе чешского Фото: Анастасия Захарова

— От старого вагона осталась только хребтовая балка. Мы имеем новый кузов, но он посажен на ходовую тележку модели Т3 после капитального ремонта, — рассказывает Николай Чеплянский, заместитель по ремонту подвижного состава.В трамвайном депо №1 стоят рядом три трамвая: всем известная с советских времен «татра» и две красных современных вариации. Их тоже сделали из чешской «классики».

Хребтовая балка — единственный механизм, оставшийся в трамвае от «татры» Фото: Анастасия Захарова

Хребтовую балку распилили пополам и посередине врезали низкопольную часть. Благодаря этому мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут без проблем попасть в транспорт. Если остановка не соответствует нормам и забраться сложно, водитель спустит аппарель — пандус.

Пол посередине трамвая низкий. Но подъем можно облегчить также с помощью выдвижного пандуса-аппарели Фото: Анастасия Захарова

Трамвай оснащен кнопкой вызова водителя снаружи и внутри Фото: Анастасия Захарова

Трамвай оснащен кнопкой вызова водителя снаружи и внутри Фото: Анастасия Захарова

Пассажиры могут поставить телефон на зарядку Фото: Анастасия Захарова

Реновацию трамваев в Ижевске начали еще в 2013 году. По городу уже ходят красивые красные трамваи, похожие на берлинские. Но низкопольный трамвай в нашем городе первый. На его создание ушел год.

Кстати, «Комсомолка» видела процесс реконструкции, когда ездила в депо в рамках проекта «Закулисье».

Мы видели трамвай в процессе модернизации Фото: Амир Закиров

Мы видели трамвай в процессе модернизации Фото: Амир Закиров

Мы видели трамвай в процессе модернизации Фото: Амир Закиров

Мы видели трамвай в процессе модернизации Фото: Амир Закиров

Мы видели трамвай в процессе модернизации Фото: Амир Закиров

В год «ИжГЭТ» может делать десять таких трамваев. Но темпы ремонта будут зависеть от финансовых возможностей. Но в любом случае это в 2-2,5 раза меньше, чем покупка нового вагона. К тому же чешские трамваи хорошо себя зарекомендовали. Новый трамвай стоит от 30 миллионов

— За весь период чешская тележка себя очень достойно зарекомендовала. Он долговечная, надежная в эксплуатации. А база нашего предприятия приспособлена для ремонта чешских трамваев, — говорит Николай Чеплянский.

В трамвае установили нагреватели, которые помогут поддерживать комфортную температуру зимой.

Власти планируют обновлять парк тремя путями: капитально ремонтировать старую технику, покупать новую и участвовать в федеральной программе.

— Из федерального бюджета выделяется по 4 млрд рублей в год по федеральной программе на покупку газовых автобусов, трамваев и троллейбусов. Транспорт покупается в лизинг со скидкой 60%. У нас есть шанс выиграть в этой программе, мы подали заявку на следующий год. Она рассчитана на пять лет. Мы будем покупать 30 трамваев и троллейбусов в соотношении примерно 50 на 50, — рассказал порталу IZHLIFE/КП директор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Ездить комфортно

9 сентября трамвай обкатали перед выходом на маршрут. Принял в этом участие и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

— Это вагон, в котором хочется ездить. Здесь горожане будут ощущать себя комфортнее и безопаснее. В нем установлено в два раза больше нагревательных элементов. Благодаря этому пассажиры не будут мерзнуть, а окна — покрываться льдом. Трамвай просторный, хотя габариты не изменились. Я попробовал опустить пандус. Его можно класть под разным углом в зависимости от остановки. Буду показывать наше изобретение главам других городов, — поделился эмоциями руководитель муниципалитета.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев оценил трамвай Фото: Анастасия Захарова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев оценил трамвай Фото: Анастасия Захарова

Трамвай доехал до центра. На одной из остановок его протестировала мама с коляской Анастасия.

— Зайти в трамвай было несложно, но у меня сейчас облегченная коляска. С новорожденным может понадобиться подстраховка. Но радует, что это не три ступеньки, где нужно поднимать коляску на руках и просить помощи, — отметила девушка.

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