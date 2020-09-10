Тротуары на ул. Автозаводской в Ижевске обновили

Фото: Администрация Ижевска

Асфальт на тротуарах и проезжей части отремонтировали около дома №34 по ул. Автозаводская в Ижевске. Как сообщает Администрация города, работы выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Фото: Администрация Ижевска

- В детском саду №90 по ул. Автозаводская, 40 по программе инициативного бюджетирования установили 35 новых стеклопакетов во всех помещениях для занятий. Но детская площадка - общая для домов №34, 34а, 38 по ул. Автозаводской и №1, 3 по ул. Петрова - все равно нуждается в новом оборудовании. Сейчас там новые качели, но обветшалое резиновое покрытие, - уточнил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: Администрация Ижевска

По его словам, много вопросов возникало по поводу замены изношенного асфальта в межквартальном проезде около Национальной гимназии им. К. Герда, на пешеходной дорожке, ведущей к школе №34, тротуарах возле домов по ул. Сабурова, 17а, 23а. Это возможно сделать, если жители будут участвовать в программе.

Участники обхода обсудили возможность установки дополнительных светильников около Национальной гимназии, организации парковки около спортивной школы «Нефтяник», благоустройства зеленой зоны за торговым центром «Куб».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Улицу Сельскую закончили ремонтировать в Ижевске

https://www.izh.kp.ru/online/news/4007709/

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев «Таких трамваев не делают ни в одном городе России» https://www.izh.kp.ru/daily/217180/4284809/

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.