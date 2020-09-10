Хоккеисты «Ижстали» проиграли в Орске

Фото: vk.com/izhhcizhstal

Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде проиграл клубу «Южный Урал» из Орска. Матч прошел 9 сентября в рамках очередного тура регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба нашей команды, первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, но голов никто не забил. Во втором периоде счет стал 1:1: голы забили Вячеслав Андрющенко и Александр Гомоляко.

В третьей 20-минутке хозяева забили гол (он на счету Михаила Коновалова), сталевар Иван Казаков сравнял счет – 2:2.

До конца основного времени счет не изменился, как и в дополнительные пять минут. В итоге судьба поединка решилась в серии послематчевых буллитов, где точнее оказался «Южный Урал» - 3:2.

Несмотря на поражение, «Ижсталь» заработала первое очко в сезоне и 11 сентября завершит выездную серию матчем в Учалах против «Горняка».

- Мы не меньше хозяев заслуживали победы в этом матче. Игра была непростая, но мы выдержали тактику, выдержали план на игру, - прокомментировал игру Дмитрий Щеглов, и.о. главного тренера «Ижстали». - Сложный момент – отстояли меньшинство, сравняли, были моменты хорошие на протяжении игры: выход в ноль, выход на опасный момент, который привел к буллиту. Тем не менее, команда добилась первого очка, что нас очень радует в этом положении, в отсутствии многих лидеров и тренерского штаба.

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