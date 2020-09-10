Мальчика на самокате сбили в Ижевске

Фото: pixabay.com

В результате ДТП в Ижевске пострадал 10-летний мальчик. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, авария произошла на ул. Лихвинцева 9 сентября, в 17:20.

Водитель автомобиля «Рено», 36-летний мужчина, наехал на мальчика, который катался на самокате вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Всего 9 сентября на дорогах Удмуртии произошло 7 аварий с пострадавшими.

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