Двое пьяных погибли из-за взрыва газового баллона в Удмуртии

Фото: skovorodavok.ru

Двое пьяных мужчин погибли в Удмуртии. Это произошло из-за взрыва газового баллона, сообщает Следственное управление по республике.

Все произошло 9 августа. Находясь в садовом домике, мужчины распивали алкогольные напитки. Один из них - будучи уже пьяным - открыл газовый баллон. Тот воспламенился и взорвался.

От полученных травм один из мужчин скончался на месте. Второго увезли в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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