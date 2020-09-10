Среднюю зарплату посчитали в Удмуртии

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Средняя зарплата в Удмуртии за июнь составила чуть больше 38 тысяч рублей. Таковы данные Удмурстата.

Точная цифра среднемесячной номинальной начисленной заработной платы – 38075 рублей. По этому показателю республика находится на 44 месте среди регионов России. Год назад цифра составляла 35150 рублей.

Размер среднедушевых денежных доходов за второй квартал 2020 года составил 24407 рублей. Уровень безработицы повысился до 7,4%. В прошлом году, в июне он составлял 4,7%.

Инфляция в июне составила 2,4% к декабрю 2019 года.

Напомним, наш регион занимает 56 место из 85 регионов России по финансовому благополучию граждан.

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