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В Удмуртии театры, кинотеатры и концертные залы вновь не открываются, некоторые из них переносят спектакли и гастроли. Как говорится в письме Управления Роспотребнадзора по региону, это связано с «нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, сохранением угрозы массового распространения инфекции среди населения и значительным ростом внебольничных пневмоний».

Письмо от Роспотребнадзора Удмуртии. Фото: vk.com/operaizh

- К сожалению, обменные гастроли театра «Парафраз» с Государственным театром кукол Удмуртской Республики отменяются! – сообщение от глазовского театра «Парафраз».

- Уважаемые зрители, в соответствии с рекомендацией Управления Роспотребнадзора по УР, мы вновь вынуждены перенести спектакли на ноябрь. Дата остается открытой, - сообщение от муниципального театра «Молодой человек».

- Ранее театр планировал открыть для вас двери с 10 сентября, но, к большому сожалению, наши и ваши ожидания не оправдались. Надеемся на ваше понимание, - в Государственном театре оперы и балета Удмуртии показы рок-оперы «Юнона и Авось» перенесли с 10-11 сентября на 1-2 октября.

Напомним, театры Удмуртии из-за коронавируса не работают с марта 2020 года.

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