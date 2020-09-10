Кидающий кирпичи мужчина сорвался с многоэтажки в Ижевске

Фото: instagram.com/pss_izh

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Ижевска по ул. Клубной: мужчина сорвался с пятого этажа и погиб. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба города на страничке в Инстаграме.

Звонок в службу поступил около 12:30. Очевидцы рассказали, мужчина стоит на балконе многоэтажки, кривляется и кидает кирпичи вниз.

Фото: instagram.com/pss_izh

- Прибывшие на место ЧП пожарные начали разворачивать коленчатый подъемник, чтобы совместно со спасателями спустить мужчину вниз. Но мужчина сорвался, - говорится в сообщении.

К сожалению, медики констатировали смерть мужчины. На вид ему было около 30 лет.

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