Кидающий кирпичи мужчина сорвался с многоэтажки в Ижевске

Фото: instagram.com/pss_izh
Трагедия произошла в одной из многоэтажек Ижевска по ул. Клубной: мужчина сорвался с пятого этажа и погиб. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба города на страничке в Инстаграме.
Звонок в службу поступил около 12:30. Очевидцы рассказали, мужчина стоит на балконе многоэтажки, кривляется и кидает кирпичи вниз.
Фото: instagram.com/pss_izh
- Прибывшие на место ЧП пожарные начали разворачивать коленчатый подъемник, чтобы совместно со спасателями спустить мужчину вниз. Но мужчина сорвался, - говорится в сообщении.
К сожалению, медики констатировали смерть мужчины. На вид ему было около 30 лет.
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