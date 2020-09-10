Ремонт на участке улиц Ковалевской и Авангардной в Ижевске завершат к концу октября

Фото: архив редакции

Ежедневно на улице Софьи Ковалевской и Авангардной в Ижевске образуются многокилометровые пробки. И каждый день горожане жалуются на это в социальных сетях.

Выяснилось, что на этом месте прокладывают сети водоснабжения к строящемуся дому. И ремонтные работы должны были закончиться к 27 августа. Но…

- В процессе работ у подрядчика возникли трудности. Поэтому разрешение на производство земляных работ продлили до 30 октября, - прокомментировал «Комсомолке» Марат Чемалтынов, главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

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