Кровавое ДТП: 22-летний житель Удмуртии сбил дедушку

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В аварии 9 сентября погиб 62-летний пешеход. По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло на 6 километре автодороги «Глазов-Понино-Зотово» Глазовского района около 20 часов.

Молодой водитель автомобиля «Лада Гранта» – ему 22 года – наехал на мужчину, который был на проезжей части. Авария закончилась печально: пожилой мужчина погиб.

Отметим, всего 9 сентября на дорогах Удмуртии произошло 7 аварий с пострадавшими.

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