«Сказали, что вульгарно выгляжу»: ижевчанка рассказала о попытке попасть в шоу «Танцы» в период пандемии

Фото: предоставлены героем

Любовь Дресвянникова покоряла в 2018 году шоу «Танцы на ТНТ» (16+). До финала девушка не дошла, но сдаваться не стала и в этом году решила испытать себя на кастинге еще раз. О том, как он проходил в период пандемии, ижевчанка рассказала «Комсомолке».

На кастинг в июне Люба поехала в Москву. Говорит, особых сложностей в связи с пандемией не было. Однако весь предкастинг часами люди стояли в масках и перчатках в огромных очередях.

Люба выступала с тем же направлением стрип, что и в прошлый раз и надела на выступление боди. Так как ижевчанка участвует уже не первый раз, то уверенности перед выходом было больше, да и конкуренции в отличие от предыдущих кастингов она не чувствовала. Однако одной уверенности было мало - судьям не понравился образ, его сочли слишком вульгарным.

- Сказали, что я интересная личность, красивая и талантливая, но имидж нужно менять, - поделилась Любовь.

Фото: предоставлены героем

Екатерина Решетникова - одна из судей на кастинге - объяснила ижевчанке, над чем нужно поработать.

- Попросили поработать над техникой и исполнением в этом же направлении: добавить больше чувственности и убрать резкие движения. Ведь я сама по себе очень харизматичная. И мне надо брать харизмой, а не сложной хореографией, - рассказала девушка.

Ижевчанка нисколько не расстроилась, а наоборот, задумалась и приняла решение развиваться. Сейчас Люба ищет себя, тренируется в зале, пробует новые стили и пытается придумать свое.

В будущем хочет открыть свою школу танцев, чтобы продвигать свое направление и развивать родной город. Но если снова объявят кастинг, не раздумывая, на него пойдет, потому что обожает период съемок, наполненный светом софитов, работой с хореографами и звездами.

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