За 45 млн рублей в Удмуртии ликвидируют 2 свалки

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В Удмуртии продолжаются работы на двух крупных свалках, площадь которых составляет более 6 гектар. Они располагаются в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах республики, и общая масса накопленного там мусора насчитывает более 117 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

- В этом году на рекультивацию крупных свалок в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах выделено более 45 млн рублей. Сейчас завершается техническая часть работ, после чего начнется биологический этап. В Малопургинском районе работы по рекультивации должны завершиться до 1 ноября, в Якшур-Бодьинском – до 30 ноября, - подчеркнул Денис Удалов, глава Минприроды Удмуртии.

На первом этапе рекультивации тело свалки на территории Якшур-Бодьинского района засыпали изоляционным слоем глины – для этого потребовалось завезти 17 тысяч кубометров.

Чтобы сточные воды не попадали в почву, были обустроены водоотводная канава и дренажная система для сбора фильтрата. Последний в свою очередь будет попадать в две накопительные емкости. А чтобы свалка не загорелась, была сделана система сбора и отвода биогаза.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Позже сюда завезут плодородный грунт и посадят многолетние травы и сеянцы хвойных пород деревьев.

Кстати, на рекультивацию этой свалки в рамках нацпроекта «Экология» удалось получить 17 млн рублей.

Отметим, на начало 2020 года насчитывалось 408 несанкционированных свалок. Среди них 24 крупные свалки, которые подлежат рекультивации. К настоящему времени ликвидировано более 40 свалок.

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