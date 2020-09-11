Дополнительные 340 млн рублей Удмуртия получила на ремонт дорог по нацпроекту

Фото: архив КП

45 участков дорог общей протяженностью 28 км отремонтируют в Удмуртии на дополнительные средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

- Ежегодно Федеральным дорожным ведомством подводятся рейтинги реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта среди регионов России, - рассказал он. - И если в 2017 году Удмуртия была на 27 месте, то уже в 2018 и 2019 годах мы были в тройке лидеров. В 2020 году мы не теряем свои позиции. И этому уже сейчас есть подтверждение - Удмуртия получила 340 млн рублей дополнительных средств на ремонт дорог. Они направлены на объекты в Сарапуле, Камбарке, Воткинске, Можге.

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