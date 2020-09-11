Три попытки угона, ДТП и два поджога: житель Ижевска успел все это за один вечер

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22-летнего ижевчанина на два года отправят в колонию строгого режима за угон автомобилей и умышленное повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В один из вечеров мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил прокатиться на автомобиле ВАЗ-2107, который заметил у себя во дворе. Установив под капот аккумуляторную батарею, ижевчанин присоединил ее к клеммам и завел двигатель. Однако проехать на чужой машине удалось всего три метра - дальше незадачливый угонщик врезался в соседнюю машину - автомобиль марки «Чери». Появившийся собственник автомобиля заставил хулигана ретироваться, однако искатель приключений на этом не успокоился.

В дальнейшем мужчина попытался угнать автомобили «Лифан» и «Субару», но у него ничего не получилось. Тогда он решил скрыть следы преступления и поджег обе машины, пламя перекинулось еще и на рядом стоящий автомобиль «Шевроле».

Сообщается, что в результате противоправных действий ижевчанина потерпевшим в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму более 234 тыс. рублей.

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