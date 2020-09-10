На пешеходном переходе в Ижевске сбили женщину

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
9 сентября на ул. Ленина в Ижевске сбили молодую женщину. По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии, авария произошла около 19:20.
24-летний водитель автомобиля «Хендэ», совершая поворот, наехал на 29-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии женщина получила травмы.
Напомним, в этот же день в ДТП пострадал 10-летний мальчик.
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