Ранее судимый ижевчанин обокрал пенсионерку, угрожая ей штопором

Фото: pixabay.com

31 августа 23-летний ижевчанин обокрал 66-летнюю пенсионерку, угрожая ей штопором. О подробностях сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Нападение было совершено вечером в подъезде жилого дома по улице Красноармейской. Сообщение поступило в полицию со станции скорой медицинской помощи - пенсионерку госпитализировали, так как злоумышленник, требуя деньги, приставил к ее горлу острый предмет и повредил женщине вену.

С места преступления мужчина скрылся, впрочем, найти его удалось довольно быстро: помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленной в домофоне соседнего подъезда.

Подозреваемый - 23-летний ранее судимый житель Ижевска - признался, что шел за жертвой от торгового ларька, где заметил, как пенсионерка расплачивается за товар. Проследив за женщиной, он напал на нее в подъезде, применив в качестве оружия… штопор.

За совершенный разбой на ижевчанина завели уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Три попытки угона, ДТП и два поджога: житель Ижевска успел все это за один вечер

- Двое пьяных погибли из-за взрыва газового баллона в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.